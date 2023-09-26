İstanbulspor ile Galatasaray Arasındaki Süper Lig Maçı

Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Savranlar yaptı. Mücadelede dördündü hakem olarak ise Yiğit Arslan görev aldı.

İSTANBULSPOR İLE GALATASARAY'IN 47'NCİ RANDEVUSU

Süper Lig'de İstanbulspor ile Galatasaray, bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. 46 maçta Galatasaray, 31 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, İstanbulspor ise 5 maçta gülen taraf oldu. 10 karşılaşma ile berabere sona erdi.

OKAN BURUK'TAN İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Başakşehir maçının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti. Oliveira ve Barış Alper Yılmaz mücadeleye kulübede başladı. Sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, statü gereği forma giyemeyen Davinson Sanchez ve dinlendirilen Hakim Ziyech kadroda yer almadı. Kaan Ayhan, Angelino, Kerem Demirbay, Mertens ve Kerem Aktürkoğlu ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleye; Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi ilk 11'iyle başladı.

HAKIM ZIYECH KADRODA YOK

Galatasaray'da Hakim Ziyech, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı. Son oynanan Başakşehir FK maçında takımının ilk golünü kaydeden kanat oyuncusunun İstanbul temsilcisi karşısında dinlenme amaçlı kadroda yer almadığı öğrenildi.

GALATASARAY, 18 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip, son yenilgisini geçen sezonun 32'nci haftasındaki Beşiktaş derbisinde almıştı.

İSTANBULSPOR MAÇA OLCAY DEMİR YÖNETİMİNDE ÇIKTI

İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı. Sarı-siyahlı ekip, Galatasaray maçına teknik sorumlu Olcay Demir yönetiminde çıktı.

İSTANBULSPOR'UN İLK 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİK

Olcay Demir yönetimindeki İstanbulspor, son lig maçına göre ilk 11'de 4 farklı isimle çıktı. Son lig maçında ilk 11'de forma giyen Jackson, İbrahim Yılmaz ve Vefa Temel karşılaşmaya yedek başladı. Simon Deli ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

İstanbulspor karşılaşmada Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Loshaj, Rroca, Ethemi, Ndao, Mamadou, Traore kadrosuyla sahada yer aldı.