İstanbulspor Giresunspor'u 1-0 Mağlup Etti

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında İstanbulspor, sahasında ağırladığı Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta sadece 1 gol atıldı ve İstanbulspor galip geldi.