İstanbulspor Giresunspor'u 1-0 Mağlup Etti
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Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında İstanbulspor, sahasında ağırladığı Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta sadece 1 gol atıldı ve İstanbulspor galip geldi.
STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Mete Kalkavan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman ÖzayİSTANBULSPOR: Jensen- Duhaney, Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar (Dk.84 Topalli), Ba, Rroca (Dk.72 Muammer Sarıkaya), Onur Ergün, Lokilo (Dk.71 Mehremic), Ethemi (Dk.59 Mehmet Yeşil), Eze (Dk.85 Duhan Aksu)GİRESUNSPOR: Ferhat- Hayrullah Bilazer (Dk.85 Talha Ülvan), Arias (Dk.69 Murat Cem Akpınar), Kadir Seven, Alper Uludağ (Dk.69 Faruk Can Genç), Campuzano, Mejia (Dk.69 Kuwas), Serginho (Dk.74 Doğan Can Davas), Görkem Sağlam, Sainz, BajicGOL: Dk.10 Eze ( İstanbulspor )SARI KARTLAR: Onur Ergün, Topalli, Okan Erdoğan ( İstanbulspor ) - Hayrullah Bilazer, Sainz ( Giresunspor )KIRMIZI KART: Dk.50 Deli ( İstanbulspor )Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında İstanbulspor, sahasında ağırladığı Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. 10'uncu dakikada Okan Erdoğan'ın kendi yarı sahasından yolladığı uzun topa yükselen Rroca'nın kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Eze'nin sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-0.16'ncı dakikada hakem Mete Kalkavan, topun Duhaney'in eline çarpması sebebiyle penaltı noktasını gösterdi. 17'nci dakikada topun başına geçen Bajic'in penaltısını kaleci Jensen kurtardı. Kaleciden dönen topu takip eden Sainz'in vuruşunda meşin yuvarlak yeniden kaleci Jensen'de kaldı. 29'uncu dakikada Onur Ergün'ün pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Lokilo'nun sol ayağıyla vuruşunu kaleci Ferhat kornere çeldi. 47'nci dakikada Giresunspor savunmasının uzun pasında ceza sahasına doğru hareketlenen Bajic, Deli'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mete Kalkavan, Deli'ye sarı kart gösterdi. 50'nci dakikada İstanbulspor 10 kişi kaldı. VAR uyarısıyla Deli'nin Bajic'e yaptığı müdahaleyi izleyen Mete Kalkavan, sarı kartı iptal ederek Deli'yi direkt kırmızı kart ile oyundan ihraç etti. 59'uncu dakikada Alper Uludağ'ın ceza sahası dışının sol çaprazından ortasında Bajic'in kafa vuruşu yandan dışarı gitti. 70'nci dakikada Campuzano'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Hayrullah Bilazer'in ceza sahasına yaptığı ortada Serginho'nun kafa vuruşu kaleci Jensen'de kaldı. 78'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Hayrullah Bilazer pasını ceza sahası içindeki Doğan Can Davas'a aktardı. Doğan Can'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Karşılaşma İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğukan Demirkırdı - Spor