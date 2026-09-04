İstanbulspor, Emrecan Uzunhan'ı Yeniden Kadrosuna Kattı
Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, 2022-2023 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, oyuncuyu 'evine hoş geldin' mesajıyla karşıladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, 2022-2023 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olan Emrecan Uzunhan'ı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Evine yeniden hoş geldin Emrecan Uzunhan" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı