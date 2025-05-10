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İstanbulspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 3-0 Geçerek Play-Off'a Yükseldi

İstanbulspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 3-0 Geçerek Play-Off'a Yükseldi
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Uğur Okulları İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'de Ahlatcı Çorum FK'yi 3-0 mağlup ederek ligi 4. sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı. Goller Sambissa ve Diarra'dan geldi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Yusuf Susuz, Serdar Osman Akarsu

Uğur Okulları İstanbulspor : İsa Doğan, Yunus Bahadır (Dk. 23 Özcan Şahan), Okan Erdoğan, Coly, Duhan Aksu, Vorobjovas (Dk. 69 Kerem Şen), Dijlan Aydın (Dk. 60 Kubilay Sönmez), Sambissa, Loshaj, Diarra (Dk. 61 Krstovski), Emir Kaan Gültekin (Dk. 69 Yusuf Ali Özer)

Ahlatcı Çorum FK: Ahmet Kıvanç, Eren Tunalı, Atakan Akkaynak (Dk. 89 Furkan Enes Uyar), Toure, Erkan Kaş (Dk. 82 Taha İbrahim Rençber), Ferhat Yazgan (Dk. 82 Can Efe Bozacı), Atakan Cangöz, Diniyev (Dk. 46 Ali Akman), Geraldo, Suat Kaya (Dk. 82 Kerem Kalafat), Ege Akdoğan

Goller: Dk. 12 ve 48 Sambissa, Dk. 25 Diarra

Sarı kart: Dk. 63 Eren Tunalı (Ahlatcı Çorum FK)

Uğur Okulları İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in son haftasında Ahlatcı Çorum FK'yi 3-0 yendi.

Bu sonucun ardından 64 puanla ligi 4. sırada bitiren İstanbulspor, play-off oynamaya hak kazandı.

Ahlatcı Çorum FK ise 54 puanla sezonu 10. basamakta noktaladı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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