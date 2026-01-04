Haberler

İstanbulspor, 100. yılını kutluyor

Türk sporunun köklü kulüplerinden İstanbulspor, 100. yaşına girdi.

Sarı-siyahlı kulüp, köklü bir eğitim kurumu olan İstanbul Erkek Lisesi'nin öğrencileri ve öğretmenleri tarafından 4 Ocak 1926'da kuruldu. Renklerindeki siyah, I. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitlerin yasını, sarı ise savaş gazisi öğrenciler anısına, o dönemde hastane olarak kullanılan okul binasının duvar rengi olduğu için tercih edildi.

Kuruluşunun hemen ardından kısa sürede İstanbul 1. Ligi'ne yükselen İstanbul spor, önemli başarılar elde etti. Yıllar içinde farklı liglerde mücadele eden kulüp, 1990 yılında profesyonel futbol şubesini "İstanbul spor AŞ" adıyla ayırdı. Futbol ön plana çıkarken, diğer branşlar da İstanbul spor Kulübünde sürdürüldü.

Futbolda 1995'te Uzan Grubu'na geçen İstanbul spor, İstanbul'un 4. büyüğü olma ve bir Avrupa kupası alma hedefiyle yıldız futbolcu transferleri gerçekleştirdi. Bu süreç kısa sürerken bütçesiyle ve oyuncu kadrosuyla her sezon daha küçülen kulüp 2004 yılında Uzan Grubu şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) el koymasıyla devlet yönetimine geçti. TMSF'nin Uzan Grubu'nun borçlarını tahsil etmek amacıyla kadroda kalan birkaç değerli oyuncuyu da satmasıyla kulüp, daha zayıfladı ve Süper Lig'den düştü.

Futbol branşı kapanma noktasına gelen İstanbul spor, İstanbul Erkek Lisesi mezunları ve eski İstanbulsporlu iş adamları tarafından yeniden ayağa kaldırıldı. 2021-2022 sezonu sonunda tekrar Süper Lig'e yükselen sarı-siyahlılar 2 sezon sonra 2024'te 1. Lig'e düştü.

Sarıalioğlu: "100 yıllık yolculuk, bir başarı hikayesidir"

İstanbul spor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, kulübün 100. kuruluş yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Sarıalioğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunun köklü çınarlarından biri olan İstanbul spor Kulübü, 2026 yılı itibarıyla kuruluşunun 100. yılını büyük bir gurur ve onurla karşılamaktadır. 1926 yılında İstanbul'un spor kültürüne değer katmak amacıyla yola çıkan kulübümüz, bir asırlık tarihinde yalnızca sportif başarılarıyla değil yetiştirdiği sporcular, benimsediği ahlaki değerler ve Türk futboluna kazandırdığı başarılar ile de örnek bir duruş sergilemiştir. Sarı-siyah renkler altında geçen bu 100 yıllık yolculuk, emek, fedakarlık, sadakat, liyakat ve inançla yazılmış bir başarı hikayesidir. İstanbulspor Kulübü olarak geçmişimizden aldığımız güç ve değerler mirası ile geleceğe daha emin adımlarla ilerlemeyi, altyapıya verdiğimiz önem, kurumsal yapımız ve sürdürülebilir futbol anlayışımız doğrultusunda Türk sporuna katkı sağlamayı kararlılık ve azimle sürdürüyoruz. Bu anlamlı süreçte kulübümüze gönül vermiş tüm sporcularımıza, teknik adamlarımıza, yöneticilerimize, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve en önemlisi büyük İstanbulspor taraftarına şükranlarımızı sunarız. Birlikte yaşadığımız bu gurur, yalnızca geçmişin değil aynı zamanda geleceğin de teminatıdır. İyi ki varız, iyi ki varsınız ve hep var olmaya, aynı ülküde değerler yaratmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
