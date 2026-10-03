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İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı yarın koşulacak, 7 bin 500 kişi kayıt yaptırdı

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İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı yarın koşulacak, 7 bin 500 kişi kayıt yaptırdı
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İBB Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı yarın yapılacak. 7 bin 500 kişinin kayıt yaptırdığı 5K ve 10K yarışları nedeniyle Tarihi Yarımada'daki bazı yollar 06.00-12.00 arasında trafiğe kapatılacak.

İstanbul'u Koşuyorum etkinliğinin Avrupa etabı yarın gerçekleştirilecek.

İBB Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı yarın yapılacak. 7 bin 500 kişinin kayıt yaptırdığı ve iki ayrı kategoride (5K ve 10K) koşulacak yarış nedeniyle, İstanbul'un Tarihi Yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Buna göre, yarın 06.00-12.00 saatleri arasında; Kennedy Caddesi / Eminönü-Yenikapı yönü, Kennedy Caddesi / Zeytinburnu-Yenikapı yönü, Namık Kemal Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi, Segah Sokak, Kumluk Sokak, Şair Sermet Sokak, Aksakal Sokak ve Ahırkapı Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Yenikapı'da ilk olarak saat 08.00'de 5K startıyla başlayacak olan İstanbul'u Koşuyorum'da 10K startıysa 09.15'te verilecek. 5K'da sporcular Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden 'U' yaparak Yenikapı'ya dönecekken, 10K'da ise sporcular Sarayburnu'ndan U dönüşü yapıp yarışı Yenikapı'da sonlandıracak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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