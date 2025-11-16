İstanbul Rallisi'nde Ali Türkkan ve Oytun Albayrak Birinci Oldu

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı Orhan Yüce 45. İstanbul Rallisi'nde birinciliği Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Oytun Albayrak elde etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 47 ekibin katıldığı ve 28 takımın tamamlayabildiği ralli, İstanbul Otomobil Spor Kulübü (İSOK) tarafından düzenlendi.

Ali Türkkan, ilk özel etapta ele geçirdi liderliği yarış sonuna kadar korumayı başardı. Türkkan, ralliyi aynı zamanda Sınıf 3 birincisi olarak tamamladı.

Petrol Ofisi takımından Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ekibinin genel klasman ikincisi ve Sınıf 2 birincisi olduğu rallide Kazaz, aynı zamanda genç pilotlar birinciliğini de elde etti.

Sekiz özel etaptan oluşan rallide genel klasman üçüncülüğünü ise GP Garage My Team'in Rumen sürücüleri Andrei Girtofan-Emil Pulpea kazandı.

Sınıf 4 ve İki Çeker birinciliğine Reha Aybey-Eralp Kumartaşlıoğlu ulaşırken, Sınıf N'de ilk sırayı GP Garage My Team'den Okan Öztürk-Hakan Uçucu aldı.

Kadın pilotlar birinciliğini Sevgi Aktürk, kadın yardımcı pilotlar birinciliğini de oğlu Demir Sancaklı ile yarışan Asena Sancaklı elde etti. Sınıf 5 zaferi Eduard Grigoriu-George Grigorescu'nun olurken, yarışın takımlar birinciliğini de Petrol Ofisi kazandı.

Bu yıl Berç Arhanyan anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası da büyük mücadeleye sahne oldu. Eskişehir'den Evren Olcay-Yenal Kaya, genel klasman ve Kategori 2 birinciliklerini elde etti. İkinci sırada Parkur Racing'den Ömer Güneş-Sevi Akal yer aldı. Güneş ile Akal, aynı zamanda Kategori 3 ve kadın yardımcı pilotlar birinciliklerini de kazandı. Kupa klasmanında GMG Racing Team'den Murat Çetin-Derya Ulus da üçüncü olarak kürsüde yer aldı. Kategori 1'de ilk sırada Faruk Sayın-Hilal Olgun, kadın pilotlarda ise zirvede Çiğdem Tümerkan yer aldı.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası, 6-7 Aralık'ta düzenlenecek Kocaeli Rallisi ile tamamlanacak.