İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Toplantısı Gerçekleşti

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Toplantısı Gerçekleşti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katıldığı toplantıda, 2036 Olimpiyat Oyunları adaylığı ve 2027 Avrupa Oyunları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda, 2036 Olimpiyat Oyunları adaylık süreci ile 2027 yılında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı (HDK) Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak yönetiminde, gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm ile diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda; İstanbul'un 2036 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına adaylığı kapsamında yürütülen "Sürekli Diyalog" sürecine ilişkin güncel gelişmeler ile 2027 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak olan Avrupa Oyunları organizasyonuna ilişkin son durum değerlendirildi.

