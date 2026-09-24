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İstanbul merkezli operasyonda 52 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

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İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda usulsüz Türk vatandaşlığı işlemleri iddiasıyla gözaltına alınan 52 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 22 şüpheli adli kontrol talebiyle gönderilirken usulsüz vatandaşlık kazanan bin 70 kişi için iptal süreci başlatıldı.

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, Türk vatandaşlığı için muvazaalı gayrimenkul satışları ile usulsüz işlemler yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 52 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik", "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlarına ilişkin bilirkişi ve MASAK raporları doğrultusunda, usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı alan yabancı uyrukluların tespitine yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 74 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Burada ifadeleri alınan şüphelilerden 7'si başka suçtan tutuklu 52 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Biri başka suçtan tutuklu 22 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik bazı gayrimenkul satışlarının muvazaalı olduğu yönünde elde edilen bilgiler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünden temin edilen kayıtlar, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ve diğer bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirildiği, Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı, alım satım işlemlerinin aracı şirketler veya satıcıların mali kaynakları kullanılarak muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenleyerek 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na aykırı biçimde işlem tesis edildiği kaydedilmişti.

Bu yöntemle yabancı uyruklu kişilerden haksız menfaat temin edildiğine dikkati çekilen açıklamada, soruşturmada alınan bilirkişi raporları, finansal analizler ve MASAK verileri doğrultusunda suç örgütünün hiyerarşik yapısı, para trafiği ile eylem yönteminin ortaya çıkarıldığı ve suçta kullanılan paravan şirketlerin belirlendiği vurgulanmıştı.

Açıklamada, "Yapılan tespitlere göre, usulsüz işlemler sonucunda bin 70 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı, bu işlemler nedeniyle ödenmesi gereken toplam 72 milyon 250 bin dolar tutarındaki işlemin muvazaalı yapıldığı anlaşılmış olup, usulsüz şekilde kazanılan vatandaşlıkların iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma", "göçmen kaçakçılığı", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" suçları kapsamında 88 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, zanlılara ait 78 adreste ve şirketlerde arama yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, şüphelilere ait dijital materyallere, 2 bin 11 taşınmaza, Bağcılar'daki otele, 86 motorlu araca, 2 yata, 42 banka hesabına, 30 anonim şirkete el konulduğu ve şirketlere kayyum atandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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