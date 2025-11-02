İstanbul Maratonu'nda Kenya ve Etiyopyalı Atletler Şampiyon Oldu
47'nci İstanbul Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı Rhonzas Lokitam Kilimo, kadınlarda ise Etiyopyalı Bizuager Aderra birinci oldu. Maratonun sonuçları ise erkeklerde 2:10:12 ve kadınlarda 2:26:19 olarak belirlendi.
TÜRKİYE İş Bankası 47'nci İstanbul Maratonu'nda kazananlar Kenya ve Etiyopyalı atletler oldu.
42 kilomotrelik yarışta erkeklerde Kenyalı Atlet Rhonzas Lokitam Kilimo 2 saat 10 dakika 12 saniyelik derecesi ile maratonu kazanırken, kadınlarda 2 saat 26 dakika 19 saniyelik derecesi ile Etiyopyalı sporcu Bizuager Aderra birinci sırada geldi.
İstanbul Maratonu'nda ilk 3 sıra şöyle oluştu:
ERKEKLER
1-Rhonzas Lokitam Kilimo – Kenya – 2: 10: 12
2-Dejene Debela – Etiyopya – 2: 10: 23
3-Sufaro Woliyi– Etiyopya – 2: 10: 26
KADINLAR
1-Bizuager Aderra– Etiyopya – 2: 26: 19
2-Sofia Assefa – Etiyopya – 2: 26: 21
3-Joan Jepkosgei Kilimo – Kenya – 2: 26: 36
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor