İstanbul Maratonu'nda Başarı Gösteren Sporculara Ödülleri Verildi

46. İstanbul Maratonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlendi. Gold Label kategorisinde bulunan maraton heyecanı 46'ncı kez yaşandı. Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 45'er bin dolar para ödülü verildi. Maratonda ikinci olanlar 20 bin dolar kazanırken, üçüncüler 10 bin dolar ödül aldı. Türk atletlere ise kendi aralarında ödül verildi. Türk atletler arasında birinci gelen erkek ve kadın sporculara 50 bin TL ödül takdim edilirken; 2'nciler 40 bin TL, 3'üncüler ise 30 bin TL ödülün sahibi oldu. Tekerlekli sandalye kategorisinde birincilere 25'er bin TL olmak üzere toplam 140 bin TL ödül verildi. Toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.

Ödül törenine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan katılım sağlarken, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, sporculara ödüllerini takdim etti.