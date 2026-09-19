İstanbul Gençlikspor, Litvanya'da 34-31 yenilse de skor avantajıyla üst tura yükseldi

İstanbul Gençlikspor, Litvanya'da 34-31 yenilse de skor avantajıyla üst tura yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanşında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Litvanya'nın Vilnius VHC Sviesa takımına 34-31 yenilse de skor avantajıyla 2. tura yükseldi. İlk maçı 44-37 kazanan İstanbul ekibi, turu geçmeyi başardı.
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Litvanya'nın Vilnius VHC Sviesa takımına 34-31 yenilse de skor avantajıyla bir üst tura yükseldi.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan maçın ilk yarısını 17-14 geride bitiren İstanbul ekibi, müsabakadan da 34-31 mağlup ayrıldı.
Turun ilk karşılaşmasını 44-37 kazanan İstanbul Gençlikspor, elde ettiği skor avantajıyla Avrupa Kupası'nda 2. tura yükseldi.
Kaynak: AA