Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında İstanbul Gençlikspor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: Ünye
Hakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Ali Uzun
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Cardoso, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko (Umut Durur, Ahmetcan Büyükgöz, Muhammed Aray, Oktay Tetik )
İstanbul Gençlik: Mejias, Palonsky, Sercan Yüksel Bıdak, Emre Berat Fırat, Sharifi, Fatih Eren Uğur (Caner Çiçekoğlu, Yiğit Savaş Kaplan, Hakan Kocal, Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş)
Setler: 23-25, 22-25, 19-25
Süre: 95 dakika (33, 32, 30)
