Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 25. haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Altekma karşısında 3-1 galip geldi. Set sonuçları: 19-25, 21-25, 25-20, 18-25.
Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Serhat Semiz, Necmi Avcı
Altekma: Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş, (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav)
İstanbul Gençlikspor: Palonsky, Sercan Yüksel Bidak, Emre Berat Fırat, Sharifi, Yiğit Savaş Kaplan, Mejias, (Abdülsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Mert Nevzat Güneş, Padar, Fatih Eren Uğur)
Süre: 110 dakika
Kaynak: AA / Mustafa Güngör