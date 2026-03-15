Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı ikinci haftasında İstanbul Gençlik, Nilüfer Belediyespor'u 32-27 yendi. Maçın ilk yarısını geride kapatan İstanbul Gençlik, ikinci yarıda üstünlük sağlayarak galip geldi.
Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını 14-12 mağlup bitiren İstanbul Gençlik, ikinci devrede toparlanarak karşılaşmadan 32-27 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Can Öcal