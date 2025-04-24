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İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul depremi sonrası ligler ertelenecek mi? TFF'den son karar çıktı

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, İstanbul'da yaşanan deprem sonrası liglerle ilgili bir erteleme kararı olmadığını belirtti. Otyakmaz, Süper Lig maçlarının planlandığı gibi oynanacağını ifade etti.

UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen gala yemeğinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulundu.

"ÖYLE BİR KARARIMIZ YOK"

Otyakmaz, İstanbul'da bugün gerçekleşen depremin ardından liglerle ilgili herhagi bir erteleme kararı olmadığını belirtti. Konuya ilişkin Otyakmaz, "Öyle bir belirsizlik var gibi gözüküyor ama bizim öyle bir kararımız yok. Liglerimiz planlandığı gibi devam edecek. Olağanüstü bir şey olur, il güvenlik kururulundan bir tavsiye gelirse ayrıca değerlendiririz. Şu anda programımızda devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Mecnun Otyakmaz ayrıca, "Ülkemize, şehrimize geçmiş olsun. Böyle bir günde olması da bizi gerçekten üzdü. Allah'tan tatildi, çocuklar sokaktaydı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyorum. " ifadelerini kullandı.

Otyakmaz sözlerini, "2026'da bir final karşılaşmamız var. 2027'de bir final ve 2032'de Avrupa şampiyonası organize edilecek. Gelişlerimiz ve gidişler çok olacak. UEFA ve TFF arasındaki görüşmelerde İstanbul'da bir merkezin olmasının çok iyi olacağı konuşuldu. Yarın açılışı yapılacak, bugün de gala yemeğindeyiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul depremi sonrası ligler ertelenecek mi? TFF'den son karar çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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