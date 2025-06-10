İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a 'Evet' dedi

Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan ayrılarak Manchester City'e dönen ancak istenilen performansı verememesi sonrasında takımdan ayrılmaya hazırlanan İlkay Gündoğan, İstanbul devine transfer olmak üzere.

İSTANBUL'DAN EV BAKILIYOR

Galatasaray Yönetimi'yle her konuda anlaşmaya varan İlkay Gündoğan, için İstanbul'da ev bakıldığı belirtiliyor. Ancak İlkay'ın City ile yolları ayırıp Galatasaray'a gelmeyi kabul etmesine rağmen henüz başkan Dursun Özbek'ten son bir onay beklendiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın ilk etapta birkaç farklı alternatif üzerinde durduğu öğrenildi.

Eğer listedeki adaylarla yapılacak görüşmelerden bir sonuç çıkmazsa İlkay transferine son noktanın konulması bekleniyor.