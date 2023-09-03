İstanbul'da düzenlenen TJK Yarış Festivali sona erdi

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yarış Festivali, 11 koşuyla sona erdi.

TJK'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda dün ve bugün gerçekleştirilen yarış festivali, önemli mücadelelere sahne oldu.

Festivalin ilk gününde gerçekleşen Morocco Sorec Koşusu'nda Gülizar Yanık'ın sahibi olduğu Giz, Korea Racing Authority Koşusu'nda Mustafa Öztürk'ün sahibi olduğu Nansio, İstanbul Koşusu'nda Fedai Kahraman'ın sahibi olduğu Chaika, F.G./FRBC Anadolu Koşusu'nda Necati Demirkol'un sahibi olduğu Vincitore ve IFAHR Koşusu'nda ise Abdullah Adanır'ın sahibi olduğu Soydere yarışı kazanan atlar oldu.

Bugün gerçekleştirilen Osaf Koşusu'nda Emir Alkaş'ın sahibi olduğu Mesmerized, Trakya Koşusu'nda Deniz Kurtel'in sahibi olduğu Blue Sunset, Malazgirt Koşusu'nda Mehmet Çelik'in sahibi olduğu Sülünbike, Macau Koşusu'nda Oktay Ferhan Bitirmiş'in sahibi olduğu Point of Finally, Topkapı Koşusu'nda Halil Şimşek'in sahibi olduğu Graysyas ve Boğaziçi Koşusu'nda da Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu Go Hero, yarışı birincilikle bitirdi.

Koşuların ardından düzenlenen törenlerde yarışlarda birinci gelen at sahiplerine kupa ve ödüllerini TJK Başkanı Serdal Adalı verdi.