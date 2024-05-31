İstanbul'da Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası Başladı

28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası, İstanbul'da başladı.

Beylikdüzü Spor Kompleksi'ndeki şampiyonanın açılış seremonisinde çeşitli halk oyunları oynandı. 12 Balkan ülkesinin katıldığı şampiyonada Türkiye 350 sporcuyla yer alıyor.

Şampiyonada mücadele eden çocuk sporcuların, Türk karatesinin geleceği olduğunu vurgulayan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, "12 ülke katılıyor olmasına rağmen bir dünya şampiyonası ayarında 1675 sporcu var. Çok büyük bir sayı bu. Herhalde başka bir şampiyonada böyle bir sayıya ulaşılmamıştır. Biz de 350 sporcuyla katılıyoruz. Hem bizim sporcularımız hem 11 ülkeden gelen sporcular çok coşkulu, çok güzel maçlar oluyor. Bu çocuklar, Türk karatesinin geleceği. Avrupa şampiyonu olarak, 51 ülke arasından birinci olarak geldik. Türk karatesi zirvede. Sporcuların arkasından gelen bu sporcuların da ne kadar sağlam olduğunu görüyoruz. Yıldız ve minik sporcularımız çok güzel maçlar yapıyorlar." diye konuştu.

Fas'ta gerçekleştirilen Premier Lig müsabakalarından güzel sonuçlar almayı ümit ettiklerini kaydeden Uğuz, "Avrupa şampiyonu olan takımımız orada. Premier Ligler, Avrupa şampiyonalarından daha da zorlu. Dünyanın en iyi 32 sporcusunun olduğu şampiyona. Oradan da sporcularımızın en iyi dereceyle geleceklerine inanıyorum. Bu şampiyona için milli takımla birlikte Fas'a gitmedim. Çünkü altyapı bizim için şu an çok önemli. Ümit ediyorum, güzel sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.

Karatenin olimpiyat oyunlarına yeniden dahil edilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Uğuz, "Gençlik olimpiyatlarında ve Avrupa oyunlarında karate devam ediyor. 2027 yılında Avrupa oyunları İstanbul'da yapılacak. Avrupa oyunlarında karatenin yerini koruması için kendi olimpiyat komitemizle ve Avrupa olimpiyat komitesinde Hasan Arat başkanla sürekli temas halindeyiz. Avrupa oyunları ve gençlik oyunlarının akabinde karate tekrar olimpiyatlarda olacaktır. Olimpiyatlarda aldığımız 13 rekor madalyanın 4'ü karatedendi. Eminim yine karate olimpiyatlarda olduğunda biz de en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.