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İstanbul'da akılalmaz olay! Şoförünün ihanetine uğrayan Diagne, fırına sığındı

Spor Haberleri

Fatih Karagümrük'ün yıldızı Mbaye Diagne, önceki gece özel şoförünün ihanetine uğradı. Mekan çıkışında aracına ve şoförüne ulaşamayan deneyimli golcü, bir ekmek fırınından yardım istedi. Fırında oturarak şoförüne ulaşmaya çalışan Diagne'nin yardımına bekçi ve polisler koştu. Futbolcunun, hem aracını hem de araçtaki özel eşyalarını alarak ortadan kaybolan şoföründen şikayetçi olduğu belirtildi.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün yıldızı Mbaye Diagne, geçtiğimiz gece akılalmaz bir olay yaşadı. Yıldız futbolcunun özel şoförü, futbolcuyu bir mekana bıraktıktan sonra araçla birlikte sırra kadem bastı.

ŞOFÖR ORTADAN KAYBOLDU

Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne'nin özel şoförü iddiaya göre yıldız futbolcu kendisini saatlerce beklettiği için araç ve içindeki özel eşyalarla birlikte ortadan kayboldu.

İstanbul'da akılalmaz olay! Şoförünün ihanetine uğrayan Diagne, fırına sığındı

DIAGNE ŞİKAYETÇİ OLDU

Çevredeki bir fırına girerek yardım isteyen Diagne, saatlerce şoförüne ulaşmaya çalıştı. Yardımına bekçi ve polisler koşan yıldız futbolcunun şoföründen şikayetçi olduğu ifade edildi.

İstanbul'da akılalmaz olay! Şoförünün ihanetine uğrayan Diagne, fırına sığındı

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Mbaye Diagne Spor Haberler

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