İstanbul'da akılalmaz olay! Şoförünün ihanetine uğrayan Diagne, fırına sığındı
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Fatih Karagümrük'ün yıldızı Mbaye Diagne, önceki gece özel şoförünün ihanetine uğradı. Mekan çıkışında aracına ve şoförüne ulaşamayan deneyimli golcü, bir ekmek fırınından yardım istedi. Fırında oturarak şoförüne ulaşmaya çalışan Diagne'nin yardımına bekçi ve polisler koştu. Futbolcunun, hem aracını hem de araçtaki özel eşyalarını alarak ortadan kaybolan şoföründen şikayetçi olduğu belirtildi.
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün yıldızı Mbaye Diagne, geçtiğimiz gece akılalmaz bir olay yaşadı. Yıldız futbolcunun özel şoförü, futbolcuyu bir mekana bıraktıktan sonra araçla birlikte sırra kadem bastı.
ŞOFÖR ORTADAN KAYBOLDU
Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne'nin özel şoförü iddiaya göre yıldız futbolcu kendisini saatlerce beklettiği için araç ve içindeki özel eşyalarla birlikte ortadan kayboldu.
DIAGNE ŞİKAYETÇİ OLDU
Çevredeki bir fırına girerek yardım isteyen Diagne, saatlerce şoförüne ulaşmaya çalıştı. Yardımına bekçi ve polisler koşan yıldız futbolcunun şoföründen şikayetçi olduğu ifade edildi.
Sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu hangisi?— Haberler.com (@Haberler) December 30, 2022