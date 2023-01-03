İstanbul'da akılalmaz olay! Şoförünün ihanetine uğrayan Diagne, fırına sığındı

Fatih Karagümrük'ün yıldızı Mbaye Diagne, önceki gece özel şoförünün ihanetine uğradı. Mekan çıkışında aracına ve şoförüne ulaşamayan deneyimli golcü, bir ekmek fırınından yardım istedi. Fırında oturarak şoförüne ulaşmaya çalışan Diagne'nin yardımına bekçi ve polisler koştu. Futbolcunun, hem aracını hem de araçtaki özel eşyalarını alarak ortadan kaybolan şoföründen şikayetçi olduğu belirtildi.