Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ı 3-0 Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ı 3-0 Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ı setlerde 3-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Setler 25-21, 27-25, 25-23 sonuçlandı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Gürhan Gül, Adem Türkmen

İstanbul Büyükşehir Belediyespor : İbrahim Halil Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Mustafa Cervatoğlu (Fatih Yörümez)

Halkbank : Ulaş Kıyak, Yiğit Hamza Arslan, Ahmet Samet Baltacı, Sotola, Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin (Volkan Döne, Hofer, Arda Bostan, Umut Özdemir, Yunus Emre Tayaz, Kaziyski)

Setler: 25-21, 27-25, 25-23

Süre: 97 dakika (28, 33, 36

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup'ta İstanbul Büyükşehir Belediyspor, Halkbank'ı 3-0 yendi.

Grupta RAMS Global Cizre Belediyespor'un kupadan çekilmesiyle İstanbul ekibi, adını çeyrek finale yazdırdı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri açlıktan öldü

Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri açlıktan öldü
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
10 ilde Narkokapan operasyonu: 370 kişi gözaltında

10 ilde yüzlerce kişi gözaltında! İşte dev operasyonun detayları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.