İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ı 3-0 Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ı setlerde 3-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Setler 25-21, 27-25, 25-23 sonuçlandı.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Gürhan Gül, Adem Türkmen
İstanbul Büyükşehir Belediyespor : İbrahim Halil Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Mustafa Cervatoğlu (Fatih Yörümez)
Halkbank : Ulaş Kıyak, Yiğit Hamza Arslan, Ahmet Samet Baltacı, Sotola, Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin (Volkan Döne, Hofer, Arda Bostan, Umut Özdemir, Yunus Emre Tayaz, Kaziyski)
Setler: 25-21, 27-25, 25-23
Süre: 97 dakika (28, 33, 36
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup'ta İstanbul Büyükşehir Belediyspor, Halkbank'ı 3-0 yendi.
Grupta RAMS Global Cizre Belediyespor'un kupadan çekilmesiyle İstanbul ekibi, adını çeyrek finale yazdırdı.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor