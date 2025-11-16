İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Alanya Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, On Hotels Alanya Belediyespor'u setlerde 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Recep Karakoç, Sevilay Gezer Boyacı
On Hotels Alanya Belediyespor : Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, İsmail Koçak, İrfan Çetinkaya, Abdullah Çam, Azizcan Ataoğlan, Berat Batın Mergen, Furkan Dur)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardanov, Selim Yıldız, Mustafa Cervatoğlu (Fatih Yörümez, Kerem Suel, Nascimento, Ali Fazlı, Özgür Benzer)
Setler: 19-25,12-25, 25-16, 14-25
Süre: 113 dakika (38, 23, 27, 25)
