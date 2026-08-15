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İstanbul Boğaziçi Triatlonu Yarın

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Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu yarın 6. kez düzenlenecek. 1000 yerli ve yabancı sporcu, 2,2 km yüzme, 40 km bisiklet ve 10 km koşu etaplarında yarışacak. FSM Köprüsü yarış süresince trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da düzenlenecek Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu, yarın yapılacak.

Bu sene 6. kez gerçekleştirilecek organizasyonda yerli ve yabancı 1000 triatlet mücadele edecek.

Sporcular, Kanlıca ile Küçüksu arasındaki 2,2 kilometrelik yüzme etabının ardından, Asya'dan Avrupa'ya uzanan 40 kilometrelik bisiklet parkurunda pedal çevirecek. Yarış, Küçüksu ile Çubuklu arasındaki 10 kilometrelik koşu etabıyla tamamlanacak.

Bisiklet etabı kapsamında sporcular Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken, köprü yarış süresince araç trafiğine tek yönlü olarak kapatılacak.

Kaynak: AA
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