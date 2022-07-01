İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 10. Geleneksel Futbol Turnuvası yapıldı

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 10. Geleneksel Futbol Turnuvası, hakem Cüneyt Çakır'ın final, eski hakem Ahmet Çakar'ın da eski futbolcular ve cumhuriyet savcılarından oluşan takımların gösteri maçını yönetmesiyle sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Maltepe Sahil Spor Tesisi'nde final maçının yapıldığı turnuvanın son gün etkinliğine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Başkan Vekili Murat Aksu, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Uğur Seçgin, Hasan Turgut ve İhsan Kamil Akçadırcı katıldı.

Turnuvada final maçından önce eski hakem Ahmet Çakar, kaymakamlar ve başsavcı vekilleri ile eski futbolcular Hami Mandıralı, Sefer Gezer, Tarık Taşgün, Mehmet Ekşi, Şenol Fidan, Can Arat ve Ömer Gülen'in yer aldığı karma takımların gösteri maçını yönetti.

Maçtan önce basın mensuplarına konuşan Ahmet Çakar, Cüneyt Çakır'ın yöneteceği final maçı için turnuvaya geldiğini belirterek, "Cüneyt Çakır artık hakemliğinin son 3-5 senesinde. Cüneyt Çakır'a yan hakemlik yapmaya geldim. Bayan hakem var yan hakem olarak, bir de Erdem Bayık var. Süper Lig'den tanıdığımız. Cüneyt hocaya 3 dakika yan hakemlik yapacağım, sonra ikisinden birine vereceğim bayrağı." dedi.

Turnuvada Anadolu Bilgi İşlem ile Kadıköy takımları arasındaki final maçını yöneten Cüneyt Çakır ise, "İki takım da kazanmak için sahaya çıkıyorsa bizim için her maç çok önemli ve zor. Dünyanın en önemli maçı hatta. Biz her zaman böyle hazırlandık maçlara. Bugün de böyle. Eğer ortada bir başarı varsa, herhalde en büyük motivasyon da bu bizim için." diye konuştu.

Hami Mandıralı frikik kullandı

Ahmet Çakar'ın yönettiği gösteri maçından sonra, Trabzonspor'da oynarken attığı serbest vuruş golleriyle adını futbol efsaneleri arasına yazdıran eski futbolcu Hami Mandıralı, basın mensuplarına görüntü vermek için yeniden serbest vuruş kullandı. Mandıralı, 3 kez denediği barajlı serbest vuruşlardan üçüncüsünü gole çevirdi.

Turnuvanın final maçında ise Cüneyt Çakır, Erdem Bayık ve Betül Nur Yılmaz görev aldı. Hakemlere TFF 2. Başkan Vekili Murat Aksu tarafından çiçek verildi. Maçın başında Ahmet Çakar, 3 dakika için yardımcı hakemlik görevi yaptı.

Final maçını, Anadolu Bilgi İşlem takımı penaltılarda 4-1 kazandı.

Maçtan sonra hakem üçlüsüne İstanbul Anadolu İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun tarafından plaket sunuldu. Yapılan konuşmaların ardından finalde kazanan takıma şampiyonluk kupası takdim edildi.