5 saat rötar yediler, uçuşun iptal olma riski var! Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelenebilir

Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçı, ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya. 16.30'da kalkması planlanan Konyaspor'un uçağı hava muhalefeti nedeniyle 5 saat rötar yedi. Bir sonraki uçuşun da iptal olma ihtimali bulunuyor. Bu durum gerçekleşirse maç başka bir tarihe ertelenebilir.

Fenerbahçe ile Konyaspor, 6 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde konuk ekibin, İstanbul'a gelmesine hava şartları engel oluyor.

KONYASPOR, İSTANBUL'A GELEMİYOR

NTV Spor'da yer alan habere göre, saat 16.30'da kalkması planlanan Konyaspor'un uçağı, hava şartları nedeniyle 5 saat rötar yedi. İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşların durumuna göre bir sonraki seferin de iptal olma riski bulunuyor. Bu durum gerçekleşirse, Fenerbahçe- Konyaspor maçı ertelenebilir.

İSTANBUL'DA KRİTİK MAÇ

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertlilerin, galibiyet hasretini dindirmek isteyen Konyaspor ile karşılaşacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak.