ISSF Plak Atışları Grand Prix'si skeet karışık takım finali atışlarıyla tamamlandı Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilen ISSF Plak Atışları Grand Prix'si, Konya'da skeet karışık takım finali atışlarıyla sona erdi. Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilen ISSF Plak Atışları Grand Prix'si, Konya'da skeet karışık takım finali atışlarıyla sona erdi. Konya Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu'nda, 19 ülkeden 107 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun son gününde atıcılar, takım halinde madalya için mücadele verdi. Skeet karışık takım finali atışlarında, İtalya'dan Katiuscia Spada ve Elia Sdruccioli birinci, Türkiye'den Mustafa Serhat Şahin ve Nur Banu Balkancı ikinci, Azerbaycan'dan Fuad Gurbanov ve Nurlana Jafarova üçüncü oldu. AA / Serhat Çetinkaya - Spor Türkiye Konya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› ISSF Plak Atışları Grand Prix'si skeet karışık takım finali atışlarıyla tamamlandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.