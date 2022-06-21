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ISSF Plak Atışları Grand Prix'si skeet karışık takım finali atışlarıyla tamamlandı

AA - Serhat Çetinkaya - Spor
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ISSF Plak Atışları Grand Prix'si skeet karışık takım finali atışlarıyla tamamlandı

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilen ISSF Plak Atışları Grand Prix'si, Konya'da skeet karışık takım finali atışlarıyla sona erdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilen ISSF Plak Atışları Grand Prix'si, Konya'da skeet karışık takım finali atışlarıyla sona erdi.

Konya Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu'nda, 19 ülkeden 107 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun son gününde atıcılar, takım halinde madalya için mücadele verdi.

Skeet karışık takım finali atışlarında, İtalya'dan Katiuscia Spada ve Elia Sdruccioli birinci, Türkiye'den Mustafa Serhat Şahin ve Nur Banu Balkancı ikinci, Azerbaycan'dan Fuad Gurbanov ve Nurlana Jafarova üçüncü oldu.

AA / Serhat Çetinkaya - Spor

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