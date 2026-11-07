İsrail saldırılarında ölen Filistinli spor camiası mensuplarının sayısı 1016'ya yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Muhammed Nidal Berbah'ın hayatını kaybetmesiyle, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren spor camiası mensuplarının sayısı 1016'ya çıktı.

Filistin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin dün 15 yaşındaki Berbah'ı Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yaşıtlarıyla futbol oynadığı sırada ateş açarak öldürdüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Berbah'ın şehit edilmesiyle Filistin spor camiasında hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi." denildi.

Neşme Spor Akademisi, oyuncuları Berbah'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Berbah'ın yalnızca bir oyuncu değil, aynı zamanda ailelerinin, sahada kurdukları hayallerin bir parçası olduğu" ifade edildi.

Filistin Eğitim Bakanlığı da dün Berbah için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlık, Berbah'ın güneydeki Refah Eğitim Müdürlüğüne bağlı Meskat Okulunun öğrencisi olduğunu belirterek, çocuğun hedef alınmasının Gazze'deki çocukların oyun ve eğlence alanlarında dahi maruz kaldıkları ihlallerin boyutunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Bakanlık, dünya genelindeki eğitim bakanlıklarına, öğretmen sendikalarına ve öğrenci birliklerine çağrıda bulunarak İsrail'in suçlarının sona erdirilmesine katkı sağlayacak etkili tutum ve adımlar atmaları için hükümetleri nezdinde girişimde bulunmalarını istedi.

Açıklamada, "Çocukların korunması yalnızca Filistinlilerin sorumluluğu değildir. Bu, çocukların öldürülme ve hedef alınma korkusu olmadan yaşama, eğitim görme ve oyun oynama hakkına inanan herkesin sorumluluğudur." denildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1610 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 819 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bini, yaralı sayısı da 175 bini geçti.

Kaynak: AA