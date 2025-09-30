Haberler

İsrail'in Bisiklet Takımı Giro dell'Emilia'dan Çıkarıldı

Güncelleme:
İtalya'da düzenlenecek Giro dell'Emilia bisiklet yarışından, güvenlik gerekçesiyle İsrail'in 'Israel-Premier Tech' takımı çıkarıldı. Organizasyon başkanı Adriano Amici, bu kararın hem sporcular hem de seyirciler için güvenlik nedeniyle alındığını açıkladı.

Giro dell'Emilia'nın organizatörlüğünü yapan GS Emilia'nın başkanı Adriano Amici yaptığı açıklamada, çıkarılma kararının sporcuların, teknik personelin ve seyircilerin güvenliği için yapıldığını belirtti.

Kamu güvenliği nedeniyle bu kararı almak zorunda olduklarını belirten Amici, hem Israel-Premier Tech sürücüleri hem de diğer sürücüler için çok fazla tehlike olabileceğini vurguladı.

Her yıl Bologna'da düzenlenen Giro dell'Emilia yol bisiklet yarışı bu sene 4 Ekim'de yapılacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
