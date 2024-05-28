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İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti

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Fransız futbolunun efsane futbolcularından Eric Cantona, İsrail'in Filistinlilerin Refah'takini kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cantona, dünyaya "Hala bu suçluları koruyacak kimse kaldı mı? Hala bu suçluları kınamayan kimse kaldı mı? Hala bu suçluları silahlandıran ülkeler kaldı mı? Hala bu duruma soykırım demeyen kimse kaldı mı? Hala böyle bir dehşet karşısında gözyaşı dökmeyen kimse kaldı mı?" sorularını sordu.

Dünyaca ünlü eski Fransız futbolcu Eric Cantona, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Cantona, "Hala bu duruma soykırım demeyen kimse kaldı mı? Hala böyle bir dehşet karşısında gözyaşı dökmeyen kimse kaldı mı?" diye sorarak isyan etti.

İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti

"SOYKIRIM DEMEYEN, GÖZYAŞI DÖKMEYEN KALDI MI?"

Cantona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hala bu suçluları koruyacak kimse kaldı mı? Hala bu suçluları kınamayan kimse kaldı mı? Hala bu suçluları silahlandıran ülkeler kaldı mı? Hala bu duruma soykırım demeyen kimse kaldı mı? Hala böyle bir dehşet karşısında gözyaşı dökmeyen kimse kaldı mı?" sorularını yöneltti.

İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına geçen pazar günü düzenlediği saldırıda en az 45 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail, bölgeye saldırmaya ve can kaybı artmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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