Isparta32spor, Teknik Direktör Bülent Akan ile Yollarını Ayırdı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Isparta32spor, teknik direktör Bülent Akan'ın sözleşmesini tek taraflı feshederek yollarını ayırdı. Yönetim, bu kararı kulübün hedefleri doğrultusunda aldığını açıkladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Isparta32spor, teknik direktör Bülent Akan ile yollarını ayırdı.

Isparta32spor yönetimi Akan'ın sözleşmesini tek taraflı fesih etti. Yönetimden yapılan açıklamada, "Isparta 32 Spor Kulübü olarak teknik heyetimizde değişikliğe gidilmiş ve teknik direktörümüz Bülent Akanın görevine son verilmiştir. Bu karar, tamamen kulübümüzün hedefleri, takım içi huzur ve ortak çalışma kültürü doğrultusunda alınmıştır. Ne yazık ki hocamızın bitmek bilmeyen kişisel talepleri, ekip içi uyumu zorlaştıran tutumları ve kulübümüzün ortak değerleriyle bağdaşmayan egosu bu sürecin en belirleyici unsurları olmuştur. Isparta 32 Spor, hiçbir bireyin önüne geçemeyeceği bir hedefe sahiptir, şampiyonluk. Bu hedeften şaşmadan, disiplini, birlikteliği ve mücadelesiyle yoluna devam edecektir. Kulübümüz, bu kararın ardından gereken adımları hızla atarak, takımımızın hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi için gerekli tüm planlamaları yapmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
