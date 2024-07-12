Isparta32 Spor, Mardinspor'dan kaleci Amaç Ulaş Bayram'ı kadrosuna kattı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta32 Spor, Mardinspor'dan kaleci Amaç Ulaş Bayram ile sözleşme imzaladı.
Isparta32 Spor, Mardinspor'dan kaleci Amaç Ulaş Bayram'ı kadrosuna kattı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta32 Spor'da transfer çalışmaları sürüyor. Pembe-yeşilliler, Mardinspor'dan kaleci Amaç Ulaş Bayram ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde futbol şube sorumlusu Cem Elbiz hazır bulundu. - ISPARTA