Isparta'da Profesyonel Kadın Voleybol Takımı Kuruldu

Isparta Gençlik ve Spor Kulübü, kentte profesyonel kadın voleybol takımını kurarak Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Bölgesel Amatör Lig'deki başvurusunu tamamlayan kulüp, 2025-2026 sezonunda 2. Lig'de yer alacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takım, antrenmanlarına yoğun tempoda devam ediyor.

Takımın başantrenörü Hüseyin Konuk, gazetecilere, altyapıya büyük önem verdiklerini ve şu an altyapı her yaş grubundan yaklaşık 100 sporcunun bulunduğunu söyledi.

Sporcular arasında kendini gösterenlerin 2. Lig'de forma şansı bulacağını belirten Konuk, "2. Lig'de kalıcı olmak istiyoruz. Çocuklarımız spora başladığında yalnızca altyapıda kalmasın, profesyonel olarak nerede oynayacağını bilsin istiyoruz. Buradan yetişen sporcularımız, tıpkı ablaları gibi aynı takımda forma giymek için daha bilinçli ve hedef odaklı çalışacak." dedi.

Takımın yalnızca sportif değil, sosyal açıdan da şehre katkı sağlayacağını dile getirerek Konuk, Isparta halkından da destek beklediklerini ifade etti.

Kulüpte forma giyen İclal Pelin Çağlayan ise 2. Lig kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu aktardı.

Tempolu bir şekilde antrenman yaptıklarını kaydeden Çağlayan, "Bu yoğunluk bizi sezona hazırlıyor. İkinci Lig'e çıkmak benim için büyük bir gurur. En büyük hayalim bir üst lige çıkmak." diye konuştu.

Takım oyuncularından Azra Ataman ise kadın voleybolunda Isparta için tarihi bir adım atıldığını kaydetti.