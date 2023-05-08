Üye Girişi
Haberi Paylaş
Isparta 32 Spor'un yeni hocası Hakan Karaca oldu

Isparta 32 Spor'un yeni hocası Hakan Karaca oldu

Spor Haberleri

Isparta 32 Spor'da teknik direktörlüğe Hakan Yılmaz'ın yerine Hakan Karaca getirildi.

Isparta 32 Spor'da teknik direktörlüğe Hakan Yılmaz'ın yerine Hakan Karaca getirildi.

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Batman Petrolspor mağlubiyeti sonrasında Teknik Direktör Hakan Yılmaz'la yollar ayrıldı. Boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirelen Hakan Karaca, daha önce Ispartaspor, Adıyamanspor, Kırşehirspor takımlarında da başarılı olmuştu. Adıyamanspor'da şampiyonluk yaşayan Karaca, "Bu memleket meselesi" diyerek görevi kabul etti.

Isparta 32 Spor, bitime son 2 hafta kala küme düşmenin en büyük adayı. Isparta 32 Spor, 43 puanla 15. Sırada bulunuyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakan Yılmaz Hakan Karaca Isparta Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title