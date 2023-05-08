Isparta 32 Spor'un yeni hocası Hakan Karaca oldu

Isparta 32 Spor'da teknik direktörlüğe Hakan Yılmaz'ın yerine Hakan Karaca getirildi.

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Batman Petrolspor mağlubiyeti sonrasında Teknik Direktör Hakan Yılmaz'la yollar ayrıldı. Boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirelen Hakan Karaca, daha önce Ispartaspor, Adıyamanspor, Kırşehirspor takımlarında da başarılı olmuştu. Adıyamanspor'da şampiyonluk yaşayan Karaca, "Bu memleket meselesi" diyerek görevi kabul etti.

Isparta 32 Spor, bitime son 2 hafta kala küme düşmenin en büyük adayı. Isparta 32 Spor, 43 puanla 15. Sırada bulunuyor. - ISPARTA