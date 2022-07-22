Isparta 32 Spor'un yeni başkanı Süleyman Kabalak

Türkiye 2. Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un olağanüstü kongresi yapıldı. Başkanlığa tek aday olarak seçime giren iş İnsanı Süleyman Kabalak getirildi.

Kongre TBMM başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Ak Parti il Milletvekili Mehmet uğur Gökgöz, İl Özel İdare Başkanı Serkan Keskin, yöneticiler ve taraftarın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongrede Divan Başkanlığına Erhan Oturak, Katipliklerine ise Fatih Yüksel ve Emin Ursavaş getirildi. Zaman zaman gerilimli anların yaşandığı kongrede tek aday olarak katıldığı seçimlerde başkanlık görevine getirilen Süleyman Kabalak kendilerine bu göreve getiren kent büyüklerine teşekkür etti. Başkan Kabalak, "Beni ve yönetimimizi bu göreve layık gören saygı değer kent büyüklerimize ve genel kurul üyelerine teşekkür ederim. Isparta 32 Spor'umuzun kurulduğu günden bu güne kadar görev yapan Başkanlarımıza; yöneticilerimize ve teknik heyetlerimize teşekkür ederiz. Isparta Sporun başarısı için yol arkadaşlarımız ile birlikte bu görevi en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum. Şimdi tek yürek tek yumruk olma zamanıdır. Bu birlik ve beraberliği sporda sağlayacağımıza inanıyoruz. Gücümüze inanıyor ateşten gömlek giyiyoruz, bu yola başımızı değil gövdemizi koyuyoruz. Önemli olan iyi günde değil kötü günde Isparta Sporumuzun yanında olmaktır. Teknik kadromuzu belirleyip en iyi kadroyu kuracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca Isparta Sporun geleceği ile ilgili de projelerimiz var. Spor aşığı milletvekillerimiz ve belediye başkanımız var. Tesisleşme ve kurumsallaşma yolumuzda bizlere destek vereceklerinden eminiz" dedi.

Yeni yönetim kurulu

Süleyman Kabalak başkanlığındaki yönetim kurulu listesi şu isimlerde oluştu." Onur Yiğiter, Osman Şahlan, Nuri Top, Süleyman Dağlı, Gültekin Özdemir, Ozan Gezer, Soner Köse, Serkan Demirsöken, Tümay Ünal, Emin Ursavaş, Atakan Turan, Burak Akpınar, Ahmet Süzen, Hasan Önder, Burak Sinan Uğur, Ender Kızıltan, Serkan Başpınar, Ahmet İlter, Gökhan Büyükleblebi, Hüseyin Kartal, Mustafa Fışkınçiçek ve Hasan Hüseyin Bilgiç". - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / Spor