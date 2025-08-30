Isparta 32 Spor, Muşspor'u 1-0 Mağlup Etti

Isparta 32 Spor, Muşspor'u 1-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında Isparta 32 Spor, evinde Muşspor'u 1-0'lık skorla geçti. Maçın tek golü Baran tarafından 82. dakikada atıldı.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Safa Yılmaz, Mehmet Ali Yılmaz, Emrah Altındağ

Isparta 32 Spor: Onur Can, İsmail Hakkı (Bedirhan dk. 70), Rıdvan, Kaan, Alperen (Resul dk. 90), Hasan (Muhlis dk. 69), Kerem (Abdülkerim dk. 58), Sinan (Ziya dk. 58), Baran

Muşspor: Enes, Mert, İlker, Erkam, Yusuf, Cumali, Onur (Serkan dk. 67), Tuğkan (Bilal dk. 77), Halil (Ahmet dk. 86), Emirhan (Oğuzhan dk. 67), Ersel (Stanley dk. 77)

Gol: Baran (dk. 82) (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar: Rıdvan (Isparta 32 Spor), Erkam (Muşspor) - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
