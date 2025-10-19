Haberler

Isparta 32 Spor, Fethiyespor'u 2-1 Mağlup Etti

Isparta 32 Spor, Fethiyespor'u 2-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Isparta 32 Spor, sahasında Fethiyespor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Hasan Kaya'nın attığı iki gol, Isparta'nın zaferini getirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 9. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Isparta Atatürk Stadyumu

Hakemler: Sercan Karaca, Muhammed Yıldız, Recep Gündüz

Isparta 32 Spor: Onur Behiç, İsmail Hakkı, Yiğithan, Ertuğrul, Hüseyin, Alperen, Kaan (Cem dk. 76), Caner (Fatih dk. 84), Kerem, Hasan, Baran (Sinan dk. 62)

Fethiyespor: Arda, Muhammed, Şahan, Serdarcan (Beratcan dk. 90+2), Cihan (Uğur dk. 57), Mehmet Kaan, Oğuz, Nurettin (Berkay dk. 90+2), Muhammet Raşit, Muhammet Enes (Samet dk. 79), Ramazan

Goller: Hasan Kaya (dk. 24 ve 90+4) (Isparta 32 Spor), Muhammed Erdem (dk. 6) (Fethiyespor)

Sarı kartlar: Uğur Ayhan, Muhammed Raşit, Nurettin Çakır, Berat Satır (Fethiyespor) - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orkun Kökçü'nün acı günü

Orkun Kökçü'nün acı günü
Aylardır boştaydı! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aylardır boştaydı! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
Artık yenilmez değiller! Göztepe Süper Lig'de ilk kez kaybetti

Artık yenilmez değiller! Süper Lig'de ilk kez kaybettiler
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Orkun Kökçü'nün acı günü

Orkun Kökçü'nün acı günü
Fenerbahçe yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi

3 gol, kırmızı kart, 2 gol iptali! Bu maçta her şey var
Trafikte bunu yapan yandı! Cezası 2 binden 200 bin TL'ye çıkıyor

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası 2 binden 200 bin TL'ye çıkıyor
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

Fiyatı 600 bin TL'ye çıktı! Görmek isteyen tarlaya akın ediyor
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz

Icardi için transfer itirafı: Onu takımımızda düşünmüyoruz
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.