Isparta 32 Spor'un kongresi 2.kez ertelendi
Türkiye 2. Futbol Ligi takımı Isparta 32 Spor'un olağan genel kurulunda çoğunluk sağlanamadı ve aday çıkmadı. Kulüp avukatı Numan Karatepe, yarın olağanüstü kongreye gidileceğini açıkladı.
Türkiye 2. Futbol Liginde mücadele eden Isparta 32 Spor'un Olağan Genel Kurulu çoğunluk sağlanmadı ve aday çıkmadı.
15 üye imza kongre imza attı. Kulüp avukatı Numan Karatepe, yarın itibariyle Olağanüstü Kongre alacaklarını söyledi. Karatepe, kongrede aday çıkmadığını da dile getirdi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı