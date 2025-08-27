İspanyollar Arda Güler'e lakap taktı

İspanyol devi Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, La Liga'da oynanan Real Oviedo maçındaki performansıyla bir kez daha gündeme damga vurdu. Milli futbolcu, karşılaşmanın ilk golünde Kylian Mbappe'ye yaptığı harika asistle dikkatleri üzerine çekti.

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen sahadaki oyun zekası ve soğukkanlılığıyla öne çıkan Arda, maçın en çok konuşulan ismi oldu. İspanyol basını ve taraftarlar, genç yeteneğe artık yeni bir lakap taktı.

Mbappe'nin golünde verdiği kritik pas, Real Madrid'e odaklanan sosyal medya hesaplarında "Beyin" lakabını kazandırdı ve Türk futbolcuyu taraftarın gözdesi haline getirdi.