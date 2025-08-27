İspanyollar Arda Güler'e lakap taktı
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, La Liga'da oynanan Real Oviedo maçında gösterdiği performansla İspanyol basınının manşetlerine çıktı. Milli futbolcu, takımının ilk golünde Kylian Mbappe'ye yaptığı harika asistle dikkatleri üzerine çekti. Arda Güler, maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İspanyol taraftarlar ve basın, genç oyuncuya "Beyin" lakabını taktı.
MAÇA DAMGA VURDU
Henüz 19 yaşında olmasına rağmen sahadaki oyun zekası ve soğukkanlılığıyla öne çıkan Arda, maçın en çok konuşulan ismi oldu. İspanyol basını ve taraftarlar, genç yeteneğe artık yeni bir lakap taktı.
ARDA'YA YENİ LAKAP
Mbappe'nin golünde verdiği kritik pas, Real Madrid'e odaklanan sosyal medya hesaplarında "Beyin" lakabını kazandırdı ve Türk futbolcuyu taraftarın gözdesi haline getirdi.