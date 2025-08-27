İspanyollar Arda Güler'e lakap taktı

İspanyollar Arda Güler'e lakap taktı
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, La Liga'da oynanan Real Oviedo maçında gösterdiği performansla İspanyol basınının manşetlerine çıktı. Milli futbolcu, takımının ilk golünde Kylian Mbappe'ye yaptığı harika asistle dikkatleri üzerine çekti. Arda Güler, maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İspanyol taraftarlar ve basın, genç oyuncuya "Beyin" lakabını taktı.

İspanyol devi Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, La Liga'da oynanan Real Oviedo maçındaki performansıyla bir kez daha gündeme damga vurdu. Milli futbolcu, karşılaşmanın ilk golünde Kylian Mbappe'ye yaptığı harika asistle dikkatleri üzerine çekti.

MAÇA DAMGA VURDU

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen sahadaki oyun zekası ve soğukkanlılığıyla öne çıkan Arda, maçın en çok konuşulan ismi oldu. İspanyol basını ve taraftarlar, genç yeteneğe artık yeni bir lakap taktı.

ARDA'YA YENİ LAKAP

Mbappe'nin golünde verdiği kritik pas, Real Madrid'e odaklanan sosyal medya hesaplarında "Beyin" lakabını kazandırdı ve Türk futbolcuyu taraftarın gözdesi haline getirdi.

Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNetherill:

aaa günlük dozumuzu da aldık diyenler daha yoruma düşmemiş. Arda Güler evladımızdır, kardeşimizdir. yolu bahtı açık olsun inşallah.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGAGS:

günlük dozumuzu aldık, şükür elhamdülillah.. sana da allah arda nasip etsin.. ispanyollar için arda: beyin demekmiş ya.. :D

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıÜmit Dağlı:

Arda çıktıktan sonra oyuncu değişiklikleri ile Real Madrid 2 gol daha attı, o konuya değinmemişler neyse ki.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
