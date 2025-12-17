Haberler

İspanya'da fanatik taraftar gruplarına operasyon; 57 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
İspanyol polisi, bazı futbol takımlarının fanatik taraftar gruplarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 57 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlar, yaşanan taraftar olayları sonrasında gerçekleştirildi.

İspanyol polisi, ikinci futbol liginde mücadele eden bazı takımların fanatik taraftar gruplarına yönelik düzenlenen operasyonda 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İspanya Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Granada, Cadiz, Malaga, Burgos ve Cartagena'da, çeşitli futbol kulüplerini destekleyen şiddet yanlısı radikal grupların üyeleri olduğu tespit edilen 57 kişinin düzenlenen operasyonlarda yakalandığı bildirildi.

Granada ve Cadiz takımları arasında 25 Ekim'de oynanan maç sırasında yaşanan taraftar olayları sonrasında harekete geçen polisin Granada, Cadiz, Malaga, Burgos ve Murcia kentlerinde düzenlediği operasyonlarda gözaltına aldığı kişiler, kamu düzenini bozmakla suçlanıyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Spor
