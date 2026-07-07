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İspanya, Portekiz'i Uzatma Dakikalarında Devirdi

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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya, Portekiz'i uzatma dakikalarında Mikel Merino'nun golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İSPANYA, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Dallas Stadyumu'nda oynanan ve hakem Anthony Taylor'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Portekiz'de Nuno Mendes, 56'ncı dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Mendes'in yerine Fenerbahçe'de forma giyen Nelson Semedo mücadeleye dahil oldu. Karşılaşmanın 90+1'inci dakikasında sahneye çıkan Mikel Merino, attığı golle İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca İspanya, sahadan galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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