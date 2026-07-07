Haberler

İspanya, Portekiz'i eledi; Roberto Martinez istifa etti

İspanya, Portekiz'i eledi; Roberto Martinez istifa etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İspanya, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Cristiano Ronaldo son Dünya Kupası maçına çıktığını açıklarken, Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez istifa etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İspanya, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. Dallas Stadyumu'nda oynanan müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çaldı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında Olmo'nun yerine oyuna dahil olan Mikel Merino, 90+1'inci dakikada attığı golle İspanya'yı çeyrek finale taşıdı.

RONALDO: BU BENİM SON DÜNYA KUPASI MAÇIMDI

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İspanya'ya 1-0 mağlup olan Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

41 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Bu benim oynadığım son Dünya Kupa'mdı. Vicdanım rahat. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Her zaman çok çalıştım, mücadele ettim" dedi. Attığı 3 golle takımına katkı sağlayan Ronaldo, 6 Dünya Kupası'nda attığı 11 golle, Portekiz'in Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncusu oldu. Öte yandan Ronaldo, 6 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk futbolcu olma başarısı da gösterdi.

PORTEKİZ TEKNİK DİREKTÖRÜ ROBERTO MARTİNEZ İSTİFA ETTİ

Portekiz'in İspanya'ya elenmesinin ardından teknik direktör Roberto Martinez de görevini bıraktı. 52 yaşındaki tecrübeli antrenör, "Bugün itibariyle görevimden ayrıldım. Yeni bir ses, yeni bir lider olması önemli. Portekiz'e Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle geldim ve kazanamadığım için devam etmenin mantıklı olmadığına karar verdim" dedi.

2023 yılında Portekiz'i çalıştırmaya başlayan Roberto Martinez, EURO 2024'te çeyrek finalde elenmiş, 2025 yılında ise UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Zamanlama manidar! Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar

İlk kez Ankara'da duyurdu! NATO'dan art arda dev adımlar
Trump Türkiye'ye geliyor! Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu

Dünya bu uçağı takip ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
Şam'da Macron'un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntüler

Macron'un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntüler
Herkes onu kayıp diye arıyordu...Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düştüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak arıyordu! Çıktığı ağaçtan düştüğü ortaya çıktı
Küresel piyasalar Ankara'dan gelecek mesajlara odaklandı

Piyasalar alarmda! Gözler Ankara'dan çıkacak o kararda
60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce bir cana daha kıymış
Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz

Trump daha müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz