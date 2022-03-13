Domenec Torrent'e hakaretler yağıyor! Basın toplantısında verdiği cevap İspanya'yı karıştırdı - Haberler

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Domenec Torrent'e hakaretler yağıyor! Basın toplantısında verdiği cevap İspanya'yı karıştırdı

Haberler.com - Spor
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Barcelona maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in basın toplantısında Katalanca konuşması İspanya'da olay oldu. Kendisine İspanyolca yöneltilen bir soruya "Benim dilim Katalanca. Bu sebeple soruyu Katalanca cevaplayacağım" demesi ülkede büyük yankı uyandırırken, İspanyolların bir kısmı Torrent'i saygısızlıkla suçladı.

Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da Domenec Torrent'in maç sonu basın toplantısı olay oldu.

"KATALANCA CEVAP VERECEĞİM"

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında İspanyol bir gazetecinin yönelttiği soruyu Katalanca cevaplayacağını belirten Torrent, "Benim dilim Katalanca, size daha sonra tercüme ederler" demesi ülkeyi karıştırdı. İspanyol basını Torrent'i saygısızlıkla suçlarken Katalan hocaya hakaret içerikli mesajlar atıldığı öne sürüldü.

Haberler.com - Spor

Domenec Torrent, Galatasaray, Barcelona, Süper Lig, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

Ömer Kayaalp:

fatih hoca olsaydi cimbom su an 8 siradaydi

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Ömer Kayaalp:

torent gitsin fatih terim gelsin

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