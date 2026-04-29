İspanya'da rakibine yumruk atan Arjantinli kaleci Andrada'ya 13 maçlık rekor ceza

Güncelleme:
İspanya 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden Real Zaragoza takımının kalecisi Esteban Andrada, 26 Nisan'da Huesca deplasmanında oynanan maçta rakibine attığı yumruktan dolayı 13 maç men cezası aldı.

İspanya 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden Real Zaragoza takımının kalecisi Esteban Andrada, 26 Nisan'da Huesca deplasmanında oynanan maçta rakibine attığı yumruktan dolayı 13 maç men cezası aldı.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Disiplin Komitesi, Huesca-Real Zaragoza maçının son dakikalarında saha ortasına kadar koşturarak rakibi Jorge Pulido'nun yüzüne yumruk atan Arjantinli kaleci Esteban Andrada'ya çift sarı karttan 1 maç, rakibine uyguladığı şiddetten dolayı da 12 maç olmak üzere toplam 13 maçlık men cezası verdi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki Arjantinli kaleci, aldığı ceza ve sözleşmesinin uzatılmamasından dolayı bir daha Real Zaragoza'nın formasını giyemeyecek.

Komite, aynı maçta çıkan olaylardan Huesca'nın kalecisi Dani Jimenez'e 4 maç, Real Zaragozalı futbolcu Dani Tasende'ye de 2 maç ceza verdi.

Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Huesca, Zaragoza'yı 1-0 mağlup etmişti.

Andrada, İspanyol medyasında gündem olduğu sahadaki şiddet eyleminden sonra yaptığı açıklamada pişman olduğunu belirtip, "Yaşananlardan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Bu durum kulüp, taraftarlar ve benim gibi bir profesyonel için iyi bir imaj değil. Kontrolümü kaybettiğim ve bu şekilde tepki verdiğim bir durumdu. Bunu bir daha yapmayacağım." demişti.

Isi Palazon'a da 7 maç ceza

RFEF Disiplin Komitesi, geçen hafta La Liga'da oynanan Rayo Vallecano-Real Sociedad maçının son anlarında kırmızı kart gören Rayo Vallecano takımının orta saha oyuncusu Isi Palazon'a da 7 maç sahalardan men cezası verdi.

Palazon, hakeme yönelik hakaret, sözlü tacizden 4 maç, kırmızı kart ve hakeme protestodan 2 maç, sarı kart sınırını doldurmaktan da 1 maç ceza aldı.

24 maç ceza almıştı

İspanya futbolunda şimdiye kadarki en büyük cezayı alan futbolcu ise Joaquin Cortizo olmuştu. Real Zaragoza forması giyen Cortizo, 27 Aralık 1964'te oynanan Atletico Madrid maçında rakibi Enrique Collar'ın kaval kemiğini kırdığı için 24 maç men cezası almıştı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
