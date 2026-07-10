Haberler

İspanya, çeyrek finaldeki Belçika maçına hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Los Angeles'ta Belçika ile karşılaşacak İspanya, son hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

LOS 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Los Angeles'ta Belçika ile karşılaşacak İspanya hazırlıklarını tamamladı.

ABD Futbol Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy'nin sahasında teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Basının yoğun ilgi gösterdiği antrenman ısınmayla başladı ve top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Belçika karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İspanya-Belçika maçı, 10 Temmuz'da TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Hilmi Sever
Eski İran lideri Ali Hamaney'in cenazesi doğduğu kent olan Meşhed'de defnedildi

Hamaney, ölümünden 131 gün sonra doğduğu kentte toprağa verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'nin karşısında 3 Türk! Dünya Kupası'nda tarih yazmanın peşindeler

Messi'nin karşısında 3 Türk! Dünya Kupası'nda tarih yazmanın peşindeler
Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı

Umursamazlığa bak! Dünya Ankara'dayken, belediye başkanı tatile çıktı
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek

İsrail kendisini İran'dan koruyan ülkenin suyunu kesti
Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal'dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Didem Arslan için olay sözler
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney babasını son yolculuğuna uğurlayanlar arasında yoktu

Hamaney'i son yolculuğuna milyonlar uğurladı: Bir tek "O" gelmedi

İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
Erdoğan'ın hediyesi Litvanya'da vitrine çıktı! Cumhurbaşkanı Nauseda gazetecilere tek tek gösterdi

Ülkenin cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini büyük gururla sergiledi