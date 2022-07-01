İsmi Süper Lig devleriyle anılıyordu! Okay Yokuşlu takımıyla olan sözleşmesini feshetti - Haberler

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İsmi Süper Lig devleriyle anılıyordu! Okay Yokuşlu takımıyla olan sözleşmesini feshetti

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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İsmi Süper Lig devleriyle anılıyordu! Okay Yokuşlu takımıyla olan sözleşmesini feshetti

İspanya La Liga'da top koşturan milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo'dan ayrıldığını açıkladı. İsmi birçok Süper Lig takımıyla anılan tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübüne veda etti.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Getafe'de tamamlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, Celta Vigo ile 2024 yılının Mayıs ayında sona erecek sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

SOSYAL MEDYADAN VEDA

Milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübüne veda etti. 28 yaşındaki futbolcu, paylaşımda "Görüşmelerimiz sonucunda, RC Celta ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshediyoruz" ifadelerini kullandı. İsmi Süper Lig devleriyle anılan orta saha oyuncusu geçen sezon, 20 maçta forma giydi ancak gol veya asist katkısı sağlayamadı.

İsmi Süper Lig devleriyle anılıyordu! Okay Yokuşlu takımıyla olan sözleşmesini feshetti

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Okay Yokuşlu La Liga Spor Haberler

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