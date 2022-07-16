İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Okay Yokuşlu'nun yeni adresi belli oldu

La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen 28 yaşındaki orta saha Okay Yokuşlu, takımdan ayrıldı. Milli futbolcu eski kulübüne geri döndü.

WEST BROMWİCH İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre,Okay Yokuşlu'nun, 2020/21 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Championship ekibi West Bromwich Albion ile anlaşma sağladığı kaydedildi. Okay, geçen sezon Celta Vigo'da 20 maçta forma giydi. Gol ve asist kaydedemedi.

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