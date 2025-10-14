İsmi Fenerbahçe ile anılan Lewandowski'ye büyük şok

Barcelona Kulübü, tecrübeli golcü Robert Lewandowski'nin sol uyluk biceps femoris kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, oyuncunun iyileşme sürecinin sakatlığın seyrine göre değişeceği ifade edildi. Kulüp, Polonyalı yıldızın durumunun yakından takip edildiğini ve rehabilitasyon sürecine hemen başlandığını duyurdu.

EL CLASICO'YU KAÇIRACAK

Barcelona'nın forvet hattındaki en önemli ismi olan Lewandowski, bu sakatlık nedeniyle 26 Ekim'de oynanacak El Clasico'da Real Madrid'e karşı forma giyemeyecek. Takımdan bir süre uzak kalacak yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihi henüz netleşmedi.

FENERBAHÇE İDDİALARI SONRASI GELEN GELİŞME

Son günlerde Fenerbahçe ile adı anılan Lewandowski'nin sakatlık haberi futbol gündemine damga vurdu. Transfer söylentilerinin ardından gelen bu talihsiz gelişme, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlikleri artırdı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla 9 maçta sahaya çıkan 37 yaşındaki Polonyalı forvet, 4 gol kaydetti. Sakatlık süreci nedeniyle önemli bir dönemi kaçıracak olan Lewandowski'nin dönüş tarihi yapılacak yeni testlerle belirlenecek.