İsmi Fenerbahçe ile anılan Lewandowski'ye büyük şok

Güncelleme:
Barcelona Kulübü, tecrübeli golcü Robert Lewandowski'nin sol uyluk biceps femoris kasında yırtık tespit edildiğini bildirdi. Sakatlık nedeniyle 26 Ekim'deki El Clasico'yu kaçıracak olan Lewandowski'nin durumu yakından izleniyor ve rehabilitasyon sürecine başlandı. Son günlerde Fenerbahçe ile adı anılan Lewandowski'nin sakatlık haberi futbol gündemine damga vurdu.

Barcelona Kulübü, tecrübeli golcü Robert Lewandowski'nin sol uyluk biceps femoris kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, oyuncunun iyileşme sürecinin sakatlığın seyrine göre değişeceği ifade edildi. Kulüp, Polonyalı yıldızın durumunun yakından takip edildiğini ve rehabilitasyon sürecine hemen başlandığını duyurdu.

EL CLASICO'YU KAÇIRACAK

Barcelona'nın forvet hattındaki en önemli ismi olan Lewandowski, bu sakatlık nedeniyle 26 Ekim'de oynanacak El Clasico'da Real Madrid'e karşı forma giyemeyecek. Takımdan bir süre uzak kalacak yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihi henüz netleşmedi.

FENERBAHÇE İDDİALARI SONRASI GELEN GELİŞME

Son günlerde Fenerbahçe ile adı anılan Lewandowski'nin sakatlık haberi futbol gündemine damga vurdu. Transfer söylentilerinin ardından gelen bu talihsiz gelişme, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlikleri artırdı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla 9 maçta sahaya çıkan 37 yaşındaki Polonyalı forvet, 4 gol kaydetti. Sakatlık süreci nedeniyle önemli bir dönemi kaçıracak olan Lewandowski'nin dönüş tarihi yapılacak yeni testlerle belirlenecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBabayaro:

adının FB ile anılması bile yetti mk adam iptal oldu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
