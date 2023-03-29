İsmi Beşiktaş'la anılan Pirlo sessizliğini bozdu: Bir şey bilmiyorum

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 43 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'la görüştüğüne dair yöneltilen sorulara, "Beşiktaş haberleriyle alakalı bir şey bilmiyorum. Yalnızca Fatih Karagümrük ile sezonu en iyi şekilde bitirmeyi düşünüyorum." cevabını verdi.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın bir başkan adayı ile görüştüğü iddia edilen Andrea Pirlo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"10 MAÇTIR KAYBETMİYORUZ"

Pirlo, ligde oynayacakları İstanbulspor karşılaşması için, "Önemli bir maç olacak. Ligde kalmak isteyen bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de iyi bir dönemden geçiyoruz. 10 maçtır kaybetmiyoruz. İyi bir şekilde hazırlanmak ve maçı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"BİR ŞEY BİLMİYORUM"

43 yaşındaki İtalyan teknik adam, ülkesinin basınında Beşiktaş'ın bir başkan adayı ile görüştüğü yönünde çıkan haberler için, "Bununla ilgili bir şey bilmiyorum. Sadece bu seneyi daha iyi bir şekilde bitirmek istiyorum. Sadece buna konsantreyim." cevabını verdi.

"SADECE BU SENEYE KONSANTREYİM"

Öte yandan açıklamalarına devam eden Pirlo, yeni sözleşme konusunda gelen soru karşısında, "Başkanla bir görüşme yaptık, bu konu da geçti. Dediğim gibi şu an da sadece bu seneyi en iyi şekilde bitirmeye konsantreyim" diye konuştu.