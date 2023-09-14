Real Madrid'li 3 futbolcu çocuklarla ilgili cinsel içerikli film paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı

Reuters'ta yer alan habere göre, İspanyol polisi ismi açıklanmayan 3 Real Madrid oyuncusunu çocuklarla ilgili cinsel içerikli film paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

3 OYUNCU GÖZ ALTINA ALINDI

İngiliz haber ajansı Reuters, İspanyol polisinin ismi açıklanmayan 3 Real Madrid oyuncusunun çocuklarla ilgili cinsel içerikli film paylaştıkları şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

OYUNCULAR GENÇ TAKIMDAN

Haberde gözaltına alınan isimlerin genç takımdan oyuncular olduğu, A takımdan soruşturmaya konu isim olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.

"6 EYLÜL'DE ŞİKAYET YAPILDI"

Öte yandan İspanyol basınından El Confidencial'in haberine göre; tutuklananların altyapı akademisinden, yedek takımdan ve üçüncü takımdan üç oyuncu olduğunu ve davanın reşit olmayan kurbanın annesi tarafından 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda yapılan bir polis şikayetinden kaynaklandığı yazıldı.

BU SABAH TUTUKLANDI

Haberde yer alan detaylara göre reşit olmayan bir çocuğun annesi 6 Eylül'de ihbarda bulunarak, tutuklananlardan birinin kızının seks videosunu kaydedip dağıttığı ihbarında bulundu. Olayların Kanarya Adaları'nda meydana geldiği iddia ediliyor. Olaya karışan isimler bu sabah tutuklandı ve soruşturma için polis merkezine götürüldü. Müfettişler cep telefonunun analizine devam etmek ve soruşturmayı ilerletmek için olaya karışan başka kişilerin olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.

Ayrıntılar geliyor...