İsmet Taşdemir: "Bu sezona yazık oldu"

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Iğdır FK'yı evinde 2-1 mağlup eden Özbelsan Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Taşdemir, "Bizim için yolun sonu geldi. Çok az da olsa şansımız var ama yetmedi. Son maçı galibiyetle kapattık. Bu sezona yazık oldu. Başlangıcı iyi oldu ama play-off hedefine ulaşamadık, bu yüzden üzgünüz. Oyuncularımı tebrik ediyorum güzel bir galibiyet aldık" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı